В Подмосковье вынесен приговор по делу об убийстве семьи в 2005 году Четверо жителей Подмосковья осуждены за убийство семьи, совершенное 20 лет назад

Москва27 июл Вести.В Подмосковье осудили четверых мужчин за преступление 20-летней давности: в поселке Снегири Истринского района они совершили жестокое убийство семьи. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

В 2005 году четверо жителей Волоколамского района решили ограбить местного предпринимателя. Ночью они проникли в дом через окно подвала. На шум спустились хозяин дома, его зять и дочь. Преступники жестоко избили их руками, ногами и битой. Мужчины погибли сразу, девушка скончалась через несколько часов в больнице. В доме также находились двое детей и бабушка — их не тронули. Забрав деньги и мобильные телефоны, нападавшие скрылись.

Почти 20 лет преступление оставалось нераскрытым. Но весной 2024 года следователи заново взялись за это дело. Среди улик были капроновые колготки с прорезями для глаз — их отправили на экспертизу. ДНК‑анализ помог установить причастность четырех человек: их генетические данные совпали с теми, что уже были в базе.

Всех четверых задержали по местам жительства в Московском регионе — в операции участвовали следователи, оперативники и бойцы Росгвардии. Пятый возможный соучастник уже находился под следствием по другому делу в Москве.

Следователи допросили более 40 человек, устроили очные ставки и проверки показаний на месте, обыскали жилье подозреваемых. У одного из них нашли травматический пистолет, который переделали под боевое оружие. Также провели свыше 15 разных экспертиз — в том числе генетическую, баллистическую и почерковедческую.

Приговором суда двоим подсудимым назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы, ещё двое фигурантов приговорены к лишению свободы на 17 и 18 лет говорится в сообщении

Отбывать наказание все осужденные будут в колонии строгого режима.