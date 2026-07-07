В Брянской области мужчину будут судить за убийство семьи 29 лет назад

В суд Брянской области передали дело об убийстве семьи с детьми в 1997 году В Брянской области мужчину будут судить за убийство семьи 29 лет назад

Москва7 июл Вести.В Брянской области передали в суд дело об убийстве 29-летней давности. Об этом сообщила в MAX официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По имеющимся данным, в сентябре 1997 года двое мужчин под предлогом решения имущественного конфликта выманили из дома жителя райцентра и застрелили его. После этого они проникли в дом убитого и расправились с его женой и двумя несовершеннолетними дочерьми.

В феврале 2026 года удалось задержать одного из подозреваемых.

В настоящее время следственными органами окончено предварительное расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ, и передано в суд для рассмотрения по существу говорится в сообщении

Предполагаемый соучастник преступления, как сообщается, скончался в 2016 году.