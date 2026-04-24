Москва24 апрВести.В Коми завершено расследование уголовного дела об убийстве женщины, совершенном 53 года назад. Об этом сообщает СУ СК России по республике.
Завершено расследование уголовного дела об убийстве, совершенном в 1972 году… Уголовное дело в отсутствие обвиняемого с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существуговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Преступление произошло в августе 1972 года в коммунальной квартире в поселке Водный Ухтинского района. По версии следствия, с жертвой расправился ее супруг, несколько раз ударив ножом в грудь на глазах маленького сына. Потерпевшая скончалась по пути в больницу.
Все эти годы фигурант находился в розыске, где он сейчас, остается неизвестным.