Следователи Коми раскрыли дело об убийстве женщины, совершенном 53 года назад

В Коми дело об убийстве женщины в 1972 году передали в суд Следователи Коми раскрыли дело об убийстве женщины, совершенном 53 года назад

Москва24 апр Вести.В Коми завершено расследование уголовного дела об убийстве женщины, совершенном 53 года назад. Об этом сообщает СУ СК России по республике.

Завершено расследование уголовного дела об убийстве, совершенном в 1972 году… Уголовное дело в отсутствие обвиняемого с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Преступление произошло в августе 1972 года в коммунальной квартире в поселке Водный Ухтинского района. По версии следствия, с жертвой расправился ее супруг, несколько раз ударив ножом в грудь на глазах маленького сына. Потерпевшая скончалась по пути в больницу.

Все эти годы фигурант находился в розыске, где он сейчас, остается неизвестным.