В Волгоградской области мужчина расстрелял сыновей, убив одного из них

Житель Волгоградской области расстрелял сыновей из-за имущества В Волгоградской области мужчина расстрелял сыновей, убив одного из них

Москва18 авг Вести.Уголовное дело возбуждено после стрельбы в Палласовке Волгоградской области, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

Как рассказали в ведомстве, ЧП произошло 14 августа. Сыновья приехали к отцу на работу, где будущий фигурант расследования расстрелял их из огнестрельного оружия.

Один из сыновей получил ранения груди и конечностей и скончался на месте. Второй сын был ранен в спину и затылок, но остался жив. Он сумел добраться до ближайшего дома, где местные жители вызвали ему скорую помощь.

По предварительным данным, на протяжении нескольких недель между подозреваемым и родственниками возникали конфликты, связанные с разделом имущества отмечается в сообщении СК в MAX

Произошедшее квалифицировали по статьям УК РФ об убийстве и покушении на убийство. Стрелявший задержан и в настоящее время находится под стражей.