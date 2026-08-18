Москва18 авгВести.Уголовное дело возбуждено после стрельбы в Палласовке Волгоградской области, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.
Как рассказали в ведомстве, ЧП произошло 14 августа. Сыновья приехали к отцу на работу, где будущий фигурант расследования расстрелял их из огнестрельного оружия.
Один из сыновей получил ранения груди и конечностей и скончался на месте. Второй сын был ранен в спину и затылок, но остался жив. Он сумел добраться до ближайшего дома, где местные жители вызвали ему скорую помощь.
По предварительным данным, на протяжении нескольких недель между подозреваемым и родственниками возникали конфликты, связанные с разделом имуществаотмечается в сообщении СК в MAX
Произошедшее квалифицировали по статьям УК РФ об убийстве и покушении на убийство. Стрелявший задержан и в настоящее время находится под стражей.