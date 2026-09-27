Предполагаемый убийца многодетного отца в Волгограде признал вину Подозреваемый в убийстве многодетного отца в Волгограде признал вину

Москва27 сен Вести.Задержанный по подозрению в убийстве в магазине многодетного отца в Волгограде признал свою вину. Видео с показаниями фигуранта опубликовало региональное СУ СКР.

Да, признаю сказал фигурант, отвечая на вопрос следователя о признании вины в совершении преступления

По словам подозреваемого, он выстрелил в мужчину, который шел за в магазине ним и нецензурно выражался.

По данным следствия, подозреваемый во время конфликта в магазине произвел не менее пяти выстрелов из огнестрельного оружия в одного из посетителей торгового зала, после чего скрылся. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном хранении оружия. 32-летний фигурант задержан. В ближайшее время ему изберут меру пресечения, следствие намерено ходатайствовать о заключении под стражу. У погибшего остались пятеро детей.