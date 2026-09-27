Убийца многодетного отца в Волгограде выпустил в него не менее пяти пуль СК: убийца многодетного отца в Волгограде сделал не менее пяти выстрелов

Москва27 сен Вести.Мужчина, застреливший отца на глазах у детей в магазине в Волгограде, выпустил в него не менее пяти пуль. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Отмечается, что преступление произошло вечером 26 сентября, в субботу, в одном из сетевых магазинов в Красноармейском районе.

По данным следствия, подозреваемый, находясь на территории сетевого магазина, в ходе возникшего конфликта произвел не менее пяти выстрелов из имевшегося у него огнестрельного оружия в одного из посетителей торгового зала, после чего скрылся. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Возбуждено уголовное дело по двум статьям – об убийстве и незаконном хранении оружия. 32-летний фигурант задержан. В ближайшее время ему изберут меру пресечения, следствие намерено ходатайствовать о заключении под стражу. У погибшего остались пятеро детей.