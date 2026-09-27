Москва27 сенВести.В Волгограде буйный посетитель магазина застрелил отца на глазах его детей. Мужчина заступился за людей и сделал агрессору замечание. Подробности передает Baza.
Преступление произошло в Красноармейском районе.
Один из посетителей начал агрессивно вести себя по отношению к людям у кассы. За них заступился отец, который пришел в магазин вместе с детьми, и сделал дебоширу замечание. После этого буйный посетитель вышел на улицу, а отец отправился следом, чтобы выяснить отношения. Разговор быстро перерос в стрельбу: мужчина достал оружие и шесть раз выстрелил в оппонентаговорится в сообщении источника в мессенджере МАХ
Мужчина погиб на месте. Отмечается, что стрелка задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело. У убитого остались жена и трое детей
Официальной информации о случившемся нет.