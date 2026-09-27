Москва27 сен Вести.В Волгограде буйный посетитель магазина застрелил отца на глазах его детей. Мужчина заступился за людей и сделал агрессору замечание. Подробности передает Baza.

Преступление произошло в Красноармейском районе.

Один из посетителей начал агрессивно вести себя по отношению к людям у кассы. За них заступился отец, который пришел в магазин вместе с детьми, и сделал дебоширу замечание. После этого буйный посетитель вышел на улицу, а отец отправился следом, чтобы выяснить отношения. Разговор быстро перерос в стрельбу: мужчина достал оружие и шесть раз выстрелил в оппонента