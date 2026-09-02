Житель Ульяновска поругался с отцом и задушил его в ванной

СК возбудил дело в отношении предполагаемого отцеубийцы из Ульяновска Житель Ульяновска поругался с отцом и задушил его в ванной

Москва2 сен Вести.Уголовное дело по статье об убийстве возбуждено в отношении жителя Ульяновска, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ульяновской области.

По версии следствия, 49-летний фигурант расправился с собственным отцом, это произошло ночью 29 июля текущего года в квартире дома на Новосондецком бульваре.

В ходе следствия установлено, что … обвиняемый на почве личных неприязненных отношений к своему отцу, используя малозначительный повод, задушил последнего, находящегося в ванной говорится в заявлении ведомства в MAX

Подозреваемого задержали сотрудники СК во взаимодействии с полицией. Сейчас мужчина находится под стражей, расследование продолжается.