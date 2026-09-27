Москва27 сенВести.Мужчина, застреливший отца на глазах у его детей в магазине в Волгограде, задержан по горячим следам. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, фигурант – 32-летний местный житель, его уже доставили в следственные органы.
Преступление произошло в Красноармейском районе. Пострадавший вступил в конфликт с посетителей, который громко матерился и проявлял агрессию к окружающим.
В ходе возникшего конфликта он получил несколько огнестрельных ранений и скончался до приезда скорой помощи… Стрелявший скрылся с места преступления. Оперативниками уголовного розыска Красноармейского района во взаимодействии с сотрудниками регионального Главка подозреваемый в совершении преступления задержан по горячим следам. Им оказался 32-летний местный жительнаписала Волк в мессенджере МАХ
Она добавила, что задержание проводилось при силовой поддержке бойцов Росгвардии. У погибшего остались пятеро детей.