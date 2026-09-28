Арестован подозреваемый в убийстве многодетного отца в супермаркете в Волгограде

Предполагаемого убийцу отца пятерых детей в Волгограде отправили в СИЗО Арестован подозреваемый в убийстве многодетного отца в супермаркете в Волгограде

Москва28 сен Вести.Суд избрал меру пресечения фигуранту резонансного дела об убийстве в Волгограде, сообщили в СУ СК России по Волгоградской области.

По ходатайству следствия обвиняемого заключили под стражу.

Фигурант водворен в следственный изолятор до 27 ноября 2026 года говорится в заявлении ведомства в MAX

Преступление было совершено вечером 26 сентября в магазине на улице 50 лет Октября в Волгограде.

Как сообщалось ранее, 36-летний отец пятерых детей Петр М. зашел в супермаркет с двумя сыновьями и дочерью. В супермаркете у него произошел конфликт со странным покупателем, который в какой-то момент начал кричать матом.

Многодетный отец попросил прекратить выражаться, а его оппонент неожиданно выхватил оружие и произвел несколько выстрелов в мужчину. Пострадавший скончался до приезда скорой помощи, а убийца скрылся, но вскоре был задержан.