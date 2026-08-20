В Воронеже подозреваемый в убийстве Константина Ефремова отправлен в СИЗО

В Воронеже арестован подозреваемый в убийстве журналиста Константина Ефремова В Воронеже подозреваемый в убийстве Константина Ефремова отправлен в СИЗО

Москва20 авг Вести.В Воронеже отправили под стражу 50-летнего уроженца Муромской области, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Об этом сообщило СУ СК РФ по Воронежской области на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Подозреваемый задержан, по ходатайству органов следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу говорится в публикации

По данным следствия, днем 17 августа на остановке общественного транспорта на улице Фридриха Энгельса в Воронеже между подозреваемым и ранее незнакомым мужчиной произошел конфликт. В ходе ссоры фигурант ударил оппонента кулаком по голове, в результате чего тот упал и ударился головой о тротуарную плитку. Потерпевшего госпитализировали, однако 19 августа он скончался в больнице.

Сотрудники СК допрашивают свидетелей и назначают экспертизы. Выясняются все обстоятельства случившегося.