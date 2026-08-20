В Воронеже назвали дату и место прощания с погибшим журналистом Ефремовым Прощание с журналистом Константином Ефремовым пройдет в Воронеже 21 августа

Москва20 авг Вести.В Воронеже 21 августа пройдет прощание с журналистом и фотографом Константином Ефремовым, погибшим 17 августа, сообщили знакомые погибшего. Церемония начнется в храме в честь иконы Божией Матери "Всецарица" на улице Шишкова в 11.00, передает ГТРК "Воронеж".

Воронежцы смогут проститься с погибшим журналистом и фотографом Константином Ефремовым в 11.00 пятницы, 21 августа. Прощание состоится в храме в честь иконы Божией Матери "Всецарица» на улице Шишкова, 146/9 говорится в публикации

Константин Ефремов был выпускником филфака Воронежского государственного университета. Его карьера начиналась в газете "Вечерний Воронеж", позже он перешел в корпоративное издание Юго-Восточной железной дороги – "Вперёд". Он хорошо играл на гитаре, любил авторскую песню, увлекался фотографией, сочинял стихи и вел личные дневники. В последнее время его пригласили участвовать в концертных программах Дворца культуры железнодорожников.

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Трагедия произошла 17 августа: журналист познакомился с мужчиной на улице, после чего они вместе распивали спиртное на остановке "Первомайский сад". В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, в ходе которой оппонент нанес Ефремову удар. Журналист потерял равновесие, упал и ударился головой о тротуар .Полученная травма оказалась смертельной - врачи не смогли его спасти.

Подозреваемый, уроженец Мурманской области, был задержан на месте инцидента и отправлен в СИЗО.