Прощание с журналистом Феликсом Медведевым началось в Москве

В Москве началось прощание с журналистом Феликсом Медведевым Прощание с журналистом Феликсом Медведевым началось в Москве

Москва19 авг Вести.Днем 19 августа в Москве прощаются с журналистом и писателем Феликсом Медведевым, передает ТАСС. Церемония проходит в ритуальном зале морга Центральной клинической больницы №1.

Он скончался 14 августа после продолжительной болезни в возрасте 85 лет.

Проводить Медведева в последний путь пришли родные, друзья и коллеги говорится в сообщении

Тело Феликса Медведева после гражданской панихиды будет кремировано, урну с прахом захоронят позднее на Ваганьковском кладбище Москвы.

Феликс Медведев в разные годы работал в журнале "Огонек", газетах "Вечерняя Москва", "Версия", "Парламентская газета", еженедельнике "Мир новостей" и некоторых других известных изданиях.