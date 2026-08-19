Известный воронежский журналист умер после избиения на остановке в центре города

Воронежского журналиста и фотографа избили в центре города, он умер в больнице Известный воронежский журналист умер после избиения на остановке в центре города

Москва19 авг Вести.Известного в Воронеже журналиста и фотографа сильно избили на остановке в центре города, сообщает ГТРК "Воронеж".

После нападения 58-летнего мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами головы, однако он скончался в больнице говорится в публикации

По сведениям ГТРК "Воронеж", днем 17 августа журналист на улице познакомился с мужчиной и вместе с ним отправился на остановку "Первомайский сад" в центре города распивать спиртное.

Во время общения между мужчинами вспыхнул конфликт, в ходе которого новый знакомый ударил журналиста по голове. От удара тот упал и получил переломы свода и основания черепа, ушиб и отек мозга. Скорую помощь вызвали очевидцы.

Нападавшего задержали. Им оказался ранее не судимый мужчина без определенного места жительства. Возбуждено уголовное дело.

Издание "Воронежские новости" уточняет, что погибшего звали Константин Ефремов. Он умер в больнице на следующий день после избиения. Журналист многие годы работал в газете "Вперед" Юго-Восточной железной дороги, был лауреатом многочисленных фотоконкурсов.