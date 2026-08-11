Сооснователь "Эха Петербурга" Недоводин умер после избиения в Подмосковье Сооснователь "Эха Петербурга" Сергей Недоводин умер после избиения в Подмосковье

Москва11 авг Вести.Сооснователь "Эха Петербурга" Сергей Недоводин скончался после избиения в подмосковном Видном. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на экс-замглавреда радиостанции Анастасию Миронову.

Недоводин скончался сегодня (11 августа. — Ред.) … Мне очень жаль приводятся слова девушки

Как стало известно ранее, ночью 23 июня мужчина вышел из дома, чтобы сделать замечание шумной компании во дворе. Однако после конфликта его избили, и с тех пор он находился в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Пострадавший ни разу не пришел в сознание. Как сообщают некоторые СМИ со ссылкой на супругу Недоводина Анну Шефнер, в ту ночь она 5 раз звонила в полицию, но сотрудники приехали только после обращения врачей скорой помощи.

7 августа было возбуждено уголовное дело.