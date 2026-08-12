По подозрению в убийстве задержан сын бывшего вице-губернатора Петербурга В Москве задержали сына экс-вице-губернатора Петербурга

Москва12 авг Вести.Александра Хотина, сына бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина, задержали в Москве по подозрению в убийстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Хотин был задержан по подозрению в убийстве говорится в сообщении

Вечером, 10 августа, в квартире Александра Хотина на улице Говорова между ним и его гостем произошел конфликт, во время которого Хотин ранил мужчину ножом. Пострадавший смог сам покинуть квартиру и вызвать скорую. Он умер в больнице, несмотря на помощь медиков.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.