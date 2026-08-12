Москва12 авгВести.Александра Хотина, сына бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина, задержали в Москве по подозрению в убийстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Хотин был задержан по подозрению в убийствеговорится в сообщении
Вечером, 10 августа, в квартире Александра Хотина на улице Говорова между ним и его гостем произошел конфликт, во время которого Хотин ранил мужчину ножом. Пострадавший смог сам покинуть квартиру и вызвать скорую. Он умер в больнице, несмотря на помощь медиков.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело.