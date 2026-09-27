Москва27 сенВести.Жена мужчины, которого убили на глазах у его детей в магазине в Волгограде, слышала выстрелы. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на свой источник.
Когда между супругом женщины и агрессивным посетителем начался конфликт, она находилась в автомобиле рядом с торговой точкой.
Она все слышала, но не виделаприводит СМИ слова своего собеседника
Преступление произошло вечером 26 сентября, в субботу, в одном из сетевых магазинов в Красноармейском районе. Предполагаемый убийца выпустил в многодетного отца не менее пяти пуль после того, как тот сделал ему замечание из-за буйного поведения. Часть конфликта попала на камеру.
Фигурант задержан. Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ.