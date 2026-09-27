Жена убитого в Волгограде многодетного отца была рядом и слышала выстрелы

"Она все слышала": жена застреленного в Волгограде мужчины находилась рядом Жена убитого в Волгограде многодетного отца была рядом и слышала выстрелы

Москва27 сен Вести.Жена мужчины, которого убили на глазах у его детей в магазине в Волгограде, слышала выстрелы. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на свой источник.

Когда между супругом женщины и агрессивным посетителем начался конфликт, она находилась в автомобиле рядом с торговой точкой.

Она все слышала, но не видела приводит СМИ слова своего собеседника

Преступление произошло вечером 26 сентября, в субботу, в одном из сетевых магазинов в Красноармейском районе. Предполагаемый убийца выпустил в многодетного отца не менее пяти пуль после того, как тот сделал ему замечание из-за буйного поведения. Часть конфликта попала на камеру.

Фигурант задержан. Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ.