С убитым в волгоградском супермаркете многодетным отцом простятся 30 сентября Церемония прощания с убитым в Волгограде многодетным отцом пройдет 30 сентября

Москва28 сен Вести.Прощание с застреленным в продуктовом магазине в Волгограде многодетным отцом пройдет 30 сентября, сообщает "Российская газета" со ссылкой на жителей Красноармейского района города.

В среду, 30 сентября, в Волгограде простятся с убитым в супермаркете многодетным отцом, 36-летним Петром М. говорится в публикации

Петра расстреляли в магазине на улице 50 лет Октября вечером 26 сентября на глазах у его детей и других покупателей. Незадолго до закрытия мужчина зашел в супермаркет с двумя сыновьями и дочерью. Там у него произошел конфликт со странным покупателем, который в какой-то момент начал кричать матом. Петр попросил прекратить выражаться. А его оппонент неожиданно выхватил оружие и шесть раз выстрелил в упор, после чего просто ушел. Пострадавший скончался до приезда скорой помощи.

Подозреваемого быстро задержали – как выяснилось, он живет рядом с супермаркетом. На допросе у следователя 32-летний мужчина свою вину признал. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Видео конфликта опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

У погибшего остались жена и пятеро детей.