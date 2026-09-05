"Там руки": расчленивший семейную пару в Истре показал, где спрятал останки Расчленивший супругов в Истре мужчина показал, где спрятал останки

Москва5 сен Вести.Обвиняемый в убийстве супружеской пары в подмосковной Истре 65-летний мужчина показал, где спрятал останки убитых. Соответствующее видео опубликовали в Следкоме.

По версии следствия, 27 августа в деревне Лобаново мужчина у себя дома застрелил из пистолета знакомую супружескую пару. Чтобы скрыть следы преступления, он расчленил тела и закопал их на своем участке. Родственники погибших обратились в полицию.

В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий изучен маршрут передвижения потерпевших. Было установлено, что в день исчезновения они находились в доме обвиняемого. При проведении обыска на принадлежащем обвиняемому участке обнаружены останки супругов отмечается в сообщении

Обвиняемый, находясь на месте преступления, показал следователям, где спрятал останки.

Вот здесь еще одно место, там руки поясняет мужчина на опубликованном ведомством видео

На допросе обвиняемый признал вину. Он сообщил, что совершил убийство в связи с конфликтом о разделе земельного участка и долговыми обязательствами.