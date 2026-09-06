Арестован расчленитель супружеской пары в подмосковной Истре В Истре арестовали мужчину, убившего и расчленившего супругов

Москва6 сен Вести.В подмосковной Истре избрали меру пресечения в виде заключения под стражу 65-летнему мужчине, который обвиняется в убийстве супружеской пары. Об этом сообщили в региональной прокуратуре в мессенджере MAX.

Ранее было установлено, что в конце августа в деревне Лобаново обвиняемый застрелил из пистолета знакомую пару в связи с конфликтом о разделе земельного участка и долговыми обязательствами. Чтобы скрыть следы преступления, он расчленил тела и закопал их на территории участке.

Было возбуждено уголовное дело, мужчина признался в содеянном.

С учетом позиции представителя Истринской городской прокуратуры суд заключил обвиняемого под стражу сроком до 3 ноября 2026 года включительно отмечается в сообщении

Ранее сообщалось, что обвиняемый, находясь на месте преступления, показал следователям, где спрятал останки.