Обвиняемый в убийстве и расчленении женщин в Нижнем Новгороде арестован Суд заключил под стражу предполагаемого убийцу трех женщин в Нижнем Новгороде

Москва6 окт Вести.Дезертир, обвиняемый в убийстве и расчленении женщин в Нижнем Новгороде, заключен под стражу, передает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

По данным следственных органов, фигурант – военнослужащий, сбежавший из части. 3 октября он забил насмерть монтировкой свою сожительницу, потом поехал к ее матери и дочери, признался в содеянном и так же расправился с обеими.

После мужчина расчленил тела, разложил по пакетам и арендовал "Газель", намереваясь вывезти их в лес и спрятать. Автомобиль остановили сотрудники Госавтоинспекции, он попытался скрыться, но был задержан.