МВД показало кадры из машины, где нашли расчлененные тела в Нижнем Новгороде

Появилось видео из машины, где нашли расчлененные тела женщин в Нижнем Новгороде МВД показало кадры из машины, где нашли расчлененные тела в Нижнем Новгороде

Москва5 окт Вести.Предполагаемого убийцу женщин, чьи расчлененные тела нашли при осмотре кузова "Газели" в Нижнем Новгороде, задержали сотрудники Госавтоинспекции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, опубликовав видео с места в мессенджере МАХ.

При досмотре в багаже пассажира обнаружены останки людей. По словам задержанного, он убил трех женщин: свою сожительницу, тело которой спрятал в подвале частного дома, и двух ее родственниц, чьи тела расчленил и попытался вывезти написала Волк

По данным следствия, жертвами, помимо сожительницы, стали ее мать и дочь. Фигурант – военнослужащий, который дезертировал из части и скрывался от правоохранителей. Ему предъявлено обвинение, в ближайшее время будет избрана мера пресечения.