Росгвардия показала кадры задержания подозреваемого в расчленении сожительницы Появились кадры задержания Гогиашвили, подозреваемого в двойном убийстве

Москва4 окт Вести.В Воронежской области при силовой поддержке столичного СОБР Росгвардии был задержан подозреваемый в особо тяжком преступлении, сообщает ведомство в мессенджере MAX.

Пресс-служба Росгвардии публикует видеокадры того, как это происходило. Лицо подозреваемого в двойном убийстве на кадрах видно лишь частично, на голову ему правоохранители после задержания быстро накидывают капюшон.

Сотрудники СОБР "Столица" Главного управления Росгвардии по г. Москве оказали содействие коллегам из МВД при задержании в Воронежской области 47-летнего мужчины, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления говорится в комментарии к видео

Накануне, 3 октября, в квартире жилого дома на Жулебинском бульваре в Москве были обнаружены фрагменты тела женщины.

По предварительным данным, это предпринимательница Елена Церетели 1972 года рождения.

Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемым стал сожитель погибшей. Позже в его гараже в Новой Москве нашли тело дочери жертвы и боеприпасы.

Задержанный по подозрению в двойном убийстве – уроженец Грузии Теймураз Гогиашвили. Он уже доставлен для допроса в органы СК в Москве.