Москва5 октВести.Подъезд, где, по версии следствия, произошло убийство Елены Церетели, оцепили полицейские, подозреваемого в двойном убийстве привезли на место преступления, сообщает BAZA.
47-летнего Теймураза Гогиашвили доставили на Жулебинский бульвар. Сейчас он в наручниках и черном капюшоне дает показания следователямпередает BAZA
У подъезда стоят полицейские машины, территория временно оцеплена.
Ранее сообщалось, что в Воронежской области при силовой поддержке столичного СОБР Росгвардии был задержан подозреваемый в особо тяжком преступлении. До этого в квартире жилого дома на Жулебинском бульваре в Москве были обнаружены фрагменты тела женщины. Позже в его гараже в Новой Москве нашли тело дочери жертвы и боеприпасы.