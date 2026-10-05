Подозреваемого в двойном убийстве Гогиашвили доставили на место преступления BAZA: подозреваемого в убийстве Елены Церетели привезли на место преступления

Москва5 окт Вести.Подъезд, где, по версии следствия, произошло убийство Елены Церетели, оцепили полицейские, подозреваемого в двойном убийстве привезли на место преступления, сообщает BAZA.

47-летнего Теймураза Гогиашвили доставили на Жулебинский бульвар. Сейчас он в наручниках и черном капюшоне дает показания следователям передает BAZA

У подъезда стоят полицейские машины, территория временно оцеплена.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области при силовой поддержке столичного СОБР Росгвардии был задержан подозреваемый в особо тяжком преступлении. До этого в квартире жилого дома на Жулебинском бульваре в Москве были обнаружены фрагменты тела женщины. Позже в его гараже в Новой Москве нашли тело дочери жертвы и боеприпасы.