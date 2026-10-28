Обвиняемого в убийстве Елены Церетели и ее дочери привезут на места преступлений

Предполагаемого убийцу Церетели и ее дочери вывезут из СИЗО Обвиняемого в убийстве Елены Церетели и ее дочери привезут на места преступлений

Москва28 окт Вести.Теймураза Гогиашвили, обвиняемого в убийстве предпринимательницы Елены Церетели и ее 19-летней дочери в Москве, вывезут из СИЗО на места совершения преступлений, чтобы проверить показания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Ибрагима Марзиева.

В пятницу будет проверка показаний на местах – в гараже и квартире. Гогиашвили вывезут из СИЗО цитирует Марзиева агентство

Ранее сообщалось, что 47-летнего Гогиашвили заключили под стражу. Ему предъявлено обвинение в убийстве двух лиц, совершенном из корыстных побуждений, и незаконном хранении огнестрельного оружия.

По данным следствия, 1 октября фигурант застрелил дочь своей возлюбленной Елены Церетели в гараже в Новой Москве, затем расправился с самой предпринимательницей в квартире в Жулебино. Тела обеих женщин он расчленил, их одежду сжег, а сам сбежал в Воронежскую область. Там его задержали сотрудники правоохранительных органов.