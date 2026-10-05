Стали известные новые подробности убийства предпринимательницы в Москве KP.RU: убийца женщины в Москве использовал мясорубку, чтобы избавиться от тела

Москва5 окт Вести.Теймураз Гогиашвили, обвиняемый в убийстве предпринимательницы и ее 19-летней дочери в Москве, расчленял тело возлюбленной на протяжении нескольких дней и использовал мясорубку. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на собственный источник.

Предполагаемый преступник сначала расправился с девушкой в гараже на территории Новой Москвы, а после приехал к ее матери, с которой состоял в отношениях, в Жулебино, застрелил и попытался скрыть следы.

Тело перенес в ванную. Вооружился мясницким тесаком и набором кухонных ножей разного калибра. А затем несколько дней расчленял тело… Часть тела перекручивал в мясорубке, останки убирал в несколько пакетов и на балкон. Замыл почти все следы крови говорится в сообщении СМИ

Фрагменты тела 53-летней бизнес-леди былы найдены в квартире жилого дома на юго-востоке столицы 3 октября, позже в гараже обнаружили останки студентки, а также боеприпасы.

Фигурант был задержан в Воронежской области, куда, как считает следствие, сбежал после совершения преступления. Его планируют отправить на психолого-психиатрическую экспертизу. Он признал свою вину частично.