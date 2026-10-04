В Москву доставили подозреваемого в убийстве и расчленении женщины

Подозреваемый в убийстве женщины на Жулебинском бульваре доставлен в Москву В Москву доставили подозреваемого в убийстве и расчленении женщины

Москва4 окт Вести.Подозреваемого в убийстве и расчленении женщины на Жулебинском бульваре доставили в Москву. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в MAX.

Маршруты передвижения сожителя женщины восстановлены с максимальной детализацией на основании данных видеонаблюдения. Он задержан на территории Воронежской области и доставлен в Москву говорится в сообщении

В ближайшее время следователи приступят к допросу.

Вместе с подозреваемым, как отмечается, находилась женщина 1986 года рождения. Ее тоже проверяют на причастность к преступлению.

Ранее сообщалось, что фрагменты тела 53-летней женщины обнаружили в квартире жилого дома на Жулебинском бульваре в Москве. Там же нашли орудия преступления – ножи. Было возбуждено уголовное дело, подозреваемого задержали в Воронежской области и отправили в столицу.

По некоторым данным, убитая – бывшая жена ресторатора Мамуки Церетели. Они вместе числятся учредителями ООО "Даник", которое с 1992 года занимается арендой и управлением недвижимостью.