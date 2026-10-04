Москва4 октВести.Подозреваемого в убийстве и расчленении женщины на Жулебинском бульваре доставили в Москву. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в MAX.
Маршруты передвижения сожителя женщины восстановлены с максимальной детализацией на основании данных видеонаблюдения. Он задержан на территории Воронежской области и доставлен в Москвуговорится в сообщении
В ближайшее время следователи приступят к допросу.
Вместе с подозреваемым, как отмечается, находилась женщина 1986 года рождения. Ее тоже проверяют на причастность к преступлению.
Ранее сообщалось, что фрагменты тела 53-летней женщины обнаружили в квартире жилого дома на Жулебинском бульваре в Москве. Там же нашли орудия преступления – ножи. Было возбуждено уголовное дело, подозреваемого задержали в Воронежской области и отправили в столицу.
По некоторым данным, убитая – бывшая жена ресторатора Мамуки Церетели. Они вместе числятся учредителями ООО "Даник", которое с 1992 года занимается арендой и управлением недвижимостью.