Убитой и расчлененной на юго-востоке Москвы оказалась Елена Церетели ТАСС: убитой на юго-востоке Москвы оказалась Елена Церетели

Москва4 окт Вести.Установлена личность женщины, фрагменты тела которой обнаружили в квартире на Жулебинском бульваре в Москве, передает ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах.

Накануне стало известно о том, что тело погибшей, разрезанное на куски, нашли на балконе квартиры, в которой она проживала вместе с мужчиной.

Погибшая – Елена Церетели 1972 года рождения говорится в сообщении

По сведениям агентства, жертва – бывшая жена ресторатора Мамуки Церетели. Они вместе числятся учредителями ООО "Даник", которое с 1992 года занимается арендой и управлением недвижимостью.

По факту случившегося московский главк СК возбудил уголовное дело. По подозрению в совершении преступления в Воронежской области задержан 47-летний мужчина. В ближайшее время его доставят к следователю, говорится в сообщении.