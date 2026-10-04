Москва4 октВести.Установлена личность женщины, фрагменты тела которой обнаружили в квартире на Жулебинском бульваре в Москве, передает ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах.
Накануне стало известно о том, что тело погибшей, разрезанное на куски, нашли на балконе квартиры, в которой она проживала вместе с мужчиной.
Погибшая – Елена Церетели 1972 года рожденияговорится в сообщении
По сведениям агентства, жертва – бывшая жена ресторатора Мамуки Церетели. Они вместе числятся учредителями ООО "Даник", которое с 1992 года занимается арендой и управлением недвижимостью.
По факту случившегося московский главк СК возбудил уголовное дело. По подозрению в совершении преступления в Воронежской области задержан 47-летний мужчина. В ближайшее время его доставят к следователю, говорится в сообщении.