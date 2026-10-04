Полиция задержала мужчину, который убил и расчленил женщину в Москве

В Воронежской области задержали подозреваемого в убийстве женщины в Москве Полиция задержала мужчину, который убил и расчленил женщину в Москве

Москва4 окт Вести.Сотрудники полиции при поддержке бойцов Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины, чье тело нашли расчлененным в московской квартире. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Воронежской области мои коллеги из уголовного розыска столичного Главка совместно с оперативниками Юго‑Восточного округа задержали 47-летнего мужчину, подозреваемого в особо тяжком преступлении, совершенном в квартире жилого дома на Жулебинском бульваре в Москве отметила Волк в Telegram

В ближайшее время задержанного доставят в Москву для следственных действий.

Ранее сообщалось, что сестра убитой женщины первой заметила ее исчезновение, она два дня не могла дозвониться до родственницы и забила тревогу.