Сестра женщины, убитой и расчлененной в Жулебино, первой забила тревогу

Пропажу женщины, убитой в Жулебино в Москве, первой заметила ее сестра Сестра женщины, убитой и расчлененной в Жулебино, первой забила тревогу

Москва3 окт Вести.Пропажу женщины, убитой на Жулебинском бульваре в Москве, первой заметила ее сестра. Как сообщает Mash, женщина не могла два дня до нее дозвониться и забила тревогу.

Позже тело погибшей, разрезанное на куски, нашли на балконе квартиры, где проживала жертва вместе с сожителем.

После того как Елена перестала выходить на связь, сестра начала ее искать сказано в сообщении

Ранее столичный главк Следственного комитета опубликовал в MAX кадры с места преступления.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. В рамках возбужденного уголовного дела проводится комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения и задержание лица причастного к совершению убийства.

Расследование преступления находится на контроле столичной прокуратуры.

По информации, которая пока не подтверждена официально, жертвой преступления стала 53-летняя женщина.