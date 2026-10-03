Пакеты с фрагментами тела в московской квартире были на балконе

Фрагменты человеческого тела нашли на балконе квартиры на юго-востоке Москвы Пакеты с фрагментами тела в московской квартире были на балконе

Москва3 окт Вести.Прокуратура Москвы взяла на контроль дело, возбужденное после обнаружения фрагментов тела в квартире жилого дома на Жулебинском бульваре.

По данным ведомства, пакеты с частями тела находились на балконе. Также были найдены орудия преступления – ножи.

Кузьминский межрайонный прокурор Михаил Суворов координирует работу правоохранительных органов на месте происшествия говорится в заявлении столичной прокуратуры в MAX

Расследованием обстоятельств преступления занимаются сотрудники Следственного комитета.