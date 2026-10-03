Москва3 октВести.Прокуратура Москвы взяла на контроль дело, возбужденное после обнаружения фрагментов тела в квартире жилого дома на Жулебинском бульваре.
По данным ведомства, пакеты с частями тела находились на балконе. Также были найдены орудия преступления – ножи.
Кузьминский межрайонный прокурор Михаил Суворов координирует работу правоохранительных органов на месте происшествияговорится в заявлении столичной прокуратуры в MAX
Расследованием обстоятельств преступления занимаются сотрудники Следственного комитета.