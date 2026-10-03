Москва3 октВести.Полиция юго-восточного округа Москвы ведет розыск подозреваемого в убийстве женщины, фрагменты тела которой нашли сегодня на балконе квартиры в Жулебино.
Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, устанавливаются обстоятельства преступления.
Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления и розыска лица причастного к совершению преступлениясказано в сообщении в MAX
Фрагменты человеческого тела обнаружили сегодня, 3 октября, на балконе одной из квартир дома на Жулебинском бульваре.
По информации, которая пока не подтверждена официально, жертвой преступления стала 53-летняя женщина.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Расследование дела находится на контроле в прокуратуре.