Возбуждено уголовное дело после убийства женщины на Литовском бульваре в Москве

Возбуждено уголовное дело после убийства женщины на юго-западе Москвы Возбуждено уголовное дело после убийства женщины на Литовском бульваре в Москве

Москва6 окт Вести.Возбуждено уголовное дело после убийства женщины 1975 г.р. на Литовском бульваре в Москве. Об этом сообщил столичный Следственный комитет (СК).

По данным следствия, в квартире жилого дома было обнаружено тело зарезанной женщины. Предварительно, смертельное ранение потерпевшей нанес супруг ее подруги.

Возбуждено уголовное дело по … ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) … Следователи и криминалисты столичного Следственного комитета работают на месте происшествия говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление местонахождения и задержание лица причастного к совершению преступления.