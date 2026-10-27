СК возбудил дело об убийстве женщины на востоке Москвы СК возбудил дело об убийстве женщины на Зеленом проспекте в Москве

Москва27 окт Вести.Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины на востоке Москвы, сообщили в пресс-службе Следственного комитета в MAX.

Ранее в ведомстве сообщили о задержании мужчины, который задушил сожительницу на Зеленом проспекте. Уточнялось, что 20 октября с заявлением об исчезновении родственницы в полицию обратилась ее троюродная сестра. Она заявила, что женщина уже долгое время не выходит на связь и отсутствует по месту жительства.

Правоохранители опросили ближний круг общения убитой, восстановили маршрут ее передвижения и изучили камеры наблюдения. Таким образом, было установлено, что пропавшая зашла в квартиру на Зеленом проспекте, где жила с сожителем, и с тех пор не покидала ее.

В результате комплекса доследственных мероприятий установлено, что сожитель задушил женщину и, чтобы скрыть следы преступления, вывез ее тело на территорию Московской области.

По данному факту … возбуждено уголовное дело по факту убийства сказано в сообщении

Подозреваемый задержан и доставлен в поздравление ведомства.