Суд рассмотрит вопрос об аресте подозреваемого в убийстве москвички и ее дочери

Вопрос об аресте подозреваемого в убийстве москвички и ее дочери рассмотрит суд Суд рассмотрит вопрос об аресте подозреваемого в убийстве москвички и ее дочери

Москва4 окт Вести.При координирующей роли прокуратуры задержан подозреваемый в убийстве женщины на юго-востоке Москвы, сообщает столичное надзорное ведомство в MAX.

Ранее стало известно, что это уроженец Грузии, задержанный вместе с женщиной в Воронежской области. Они уже доставлены в Москву.

В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу говорится в сообщении

Накануне на балконе квартиры жилого дома по Жулебинскому бульвару были обнаружены пакеты с человеческими фрагментами тела, позже в гараже в Новой Москве, который использовал сожитель потерпевшей, было обнаружено тело ее дочери.

Расследование возбужденного по данному факту уголовного дела, а также установление всех обстоятельств находятся на контроле в прокуратуре, говорится в сообщении.