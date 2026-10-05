Москва5 октВести.Суд арестовал Теймураза Гогиашвили, обвиняемого в убийстве предпринимательницы и ее 19-летней дочери в Москве. Об этом сообщает столичная прокуратура.
Заключен под стражу 47-летний мужчина, обвиняемый в убийстве женщины и ее дочери. Ему предъявлено обвинение по п. "а, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное из корыстных побуждений), ч. 1 ст. 222 УКРФ (незаконное хранение огнестрельного оружия)говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
По данным следствия, 1 октября фигурант застрелил дочь своей возлюбленной в гараже в Новой Москве, а после расправился с женщиной в квартире в Жулебино. Тела обеих он расчленил, их одежду сжег, а после сбежал в Воронежскую область, где и был задержан силовиками. Свою вину он признал частично.