Убийца бизнес-леди и ее дочери задолжал в России свыше 40 млн

Подозреваемый в убийстве женщины и ее дочери в Москве имел многомиллионные долги Убийца бизнес-леди и ее дочери задолжал в России свыше 40 млн

Москва4 окт Вести.Убийца бизнес-леди и ее дочери в московском районе Жулебино имел многомиллионные долги, сообщает KP.RU.

Как пишет издание, подозреваемого в двойном убийстве зовут Теймураз, он родился в Грузии, но в детстве переехал на Украину. Уроженец Грузии имеет экономическое и юридическое образование. На Украине работал менеджером по продаже удобрений и продавцом в логистической компании. В ДНР у него проживает бывшая жена и дети.

Теймураз пытался выстроить бизнес в России. Для этого взял на родине кредит и не вернул. В последнее время он занимался продажей запчастей и обслуживанием автомобилей в Москве, а также работал фитнесс-тренером.

В России у мужчины возник бизнес-спор, который решали в суде. Теймураз проиграл его и был должен свыше 42 млн рублей сказано в материале издания

С Еленой мужчина познакомился в этом году, у них завязались романтические отношения, которые женщина не афишировала.

Елена владела салоном красоты в Гольяново, а также управляла ресторанным бизнесом.

О пропажи бизнес-леди в полицию сообщила ее сестра, которая не могла связаться с погибшей с 1 октября. Правоохранители вскрыли дверь в квартиру, где жила Елена с дочерью. На балконе оперативники нашли пакеты и чемоданы с останками женщины. В самом помещении все было тщательно убрано, однако на кухне лежали несколько ножей, а на балконе - еще один тесак.

Вероятно, как пишет издание, преступник хотел вынести тело по частям, но мог испугаться обилия камер.

Позднее выяснилось, что мужчина расправился и с дочерью Елены. Тело девушки и схрон боеприпасов нашли в гараже.

Возбуждено уголовное дело о двойном убийстве, расследованием которого занимается СК РФ.