Адвокат рассказал, какое наказание грозит убившему москвичку и ее 19-летнюю дочь Адвокат Бенхин: предполагаемому убийце москвички и ее дочери грозит пожизненное

Москва4 окт Вести.Подозреваемому в убийстве женщины и ее 19-летней дочери в Москве может грозить пожизненное заключение. Такое заявление сделал адвокат Александр Бенхин в комментарии NEWS.ru.

По его словам, наказание за убийство двух и более человек с особой жестокостью предусмотрено пунктом 2 статьи 105 УК РФ, там речь идет о 8-10 годах лишения свободы либо пожизненном сроке.

В данном случае, поскольку преступление совершено действительно с особой жестокостью, то вероятность вынесения приговора о пожизненном сроке очень высока предположил адвокат

Эксперт уточнил, что подозреваемым в таких преступлениях всегда назначается психиатрическая экспертиза. В случае признания невменяемым преступник вместо тюрьмы будет направлен на принудительное лечение до конца жизни, а при признании ограниченно вменяемым его будут лечить параллельно с отбытием им срока.

Бенхин уточнил, что так как подозреваемый, по данным СМИ, является гражданином Грузии, страна может запросить его выдачу на родину, и российской стороне будет сложно контролировать отбытие наказание мужчиной там.

3 октября фрагменты тела 53-летней женщины обнаружили в квартире жилого дома на Жулебинском бульваре в Москве. Там же нашли орудия преступления – ножи, а также боеприпасы. На следующий день в гараже в Новой Москве, которым пользовался сожитель погибшей, обнаружили тело ее 19-летней дочери Дарьи. Было возбуждено уголовное дело, подозреваемого задержали в Воронежской области и отправили в столицу. По данным СМИ, это 47-летний гражданин Грузии Теймураз Г., много лет состоявший в отношениях с погибшей Еленой и работавший фитнес-тренером.