Обвиняемому в двойном убийстве в Москве проведут психиатрическую экспертизу Фигуранту дела о двойном убийстве в Москве проведут экспертизу

Москва5 окт Вести.Теймуразу Гогиашвили, обвиняемому в жестоком убийстве предпринимательницы и ее 19-летней дочери в Москве, проведут психолого-психиатрическую экспертизу, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Обвиняемому в рамках расследования будет проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза сказал собеседник агентства

Ранее стало известно, что мужчина сначала убил 19-летнюю девушку, заманив ее в гараж в Новой Москве, а затем расправился с ее матерью в квартире в Жулебино. Часть останков женщины Гогиашвили прокрутил через мясорубку.

Следствие предъявило уроженцу Грузии обвинение в двойном убийстве, а также незаконном обороте оружия и боеприпасов. Он частично признал свою вину.