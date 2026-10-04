ТАСС: подозреваемый в двойном убийстве в Жулебино признался в содеянном

Убийца женщины в Жулебино сначала расправился с ее дочерью, а потом убил мать ТАСС: подозреваемый в двойном убийстве в Жулебино признался в содеянном

Москва4 окт Вести.Задержанный в Воронежской области по подозрению в двойном убийстве в Жулебино Теймураз Гогиашвили признался в содеянном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, мотив совершения преступления устанавливается.

Он признался в обоих убийствах сказал собеседник агентства

Также правоохранители уточнили, что убитой оказалась предпринимательница Елена Ц. 1972 года рождения.

Подозреваемый доставлен доставлен в органы СК в Москве для допроса. При осмотре в его гараже в Новой Москве было найдено тело дочери убитой женщины, а также схрон оружия и боеприпасов.

Гогиашвили рассказал следователю, что сначала расправился с девочкой в гараже, а потом убил ее мать.

3 октября в квартире жилого дома на Жулебинском бульваре в Москве обнаружены фрагменты человеческого тела. О пропаже женщины заявила сестра погибшей, она два дня не могла дозвониться до Елены и забила тревогу.

Московский главк СК возбудил уголовное дело.