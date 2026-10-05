Части тела убитой в Москве женщины пропустили через мясорубку Обвиняемый в двойном убийстве пропустил части тела сожительницы через мясорубку

Москва5 окт Вести.Обвиняемый в убийстве предпринимательницы и ее 19-летней дочери на Жулебинском бульваре в Москве после совершения преступления пропустил останки своей сожительницы через мясорубку, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, после убийства женщины он прокрутил ее части тела через мясорубку сказал собеседник агентства

Также стало известно, что Гогиашвили сначала расправился с 19-летней девушкой, заманив ее в гараж, а затем расправился с ее матерью в квартире в Жулебино.

Фрагменты тела 53-летней женщины были найдены в Москве 3 октября. На месте преступления правоохранители нашли и орудия убийства – ножи. Было возбуждено уголовное дело. Позже в гараже подозреваемого в Новой Москве обнаружили тело дочери жертвы и боеприпасы. Фигурант частично признал свою вину. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.