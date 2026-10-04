Подозреваемого в убийстве сожительницы в Москве задержали с женщиной Подозреваемый в убийстве сожительницы в Москве находился с женщиной

Москва4 окт Вести.Подозреваемый в убийстве и расчленении сожительницы в Москве находился с женщиной, ее тоже проверяют на причастность к преступлению. Об этом Следственный комитет РФ сообщает в MAX.

Он задержан на территории Воронежской области и доставлен в Москву. В ближайшее время следователи приступят к его допросу. Кроме того, вместе с подозреваемым находилась женщина 1986 года рождения. Она также проверяется на причастность к совершению преступления говорится в сообщении

Отмечается, что при осмотре гаража, который использовал мужчина, нашли тело дочери потерпевшей и схрон оружия. Продолжается осмотр второго места происшествия.