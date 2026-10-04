Тротил и десятки гранат нашли в гараже у подозреваемого в убийстве москвички

В гараже у подозреваемого в убийстве сожительницы оказались тротил и гранаты Тротил и десятки гранат нашли в гараже у подозреваемого в убийстве москвички

Москва4 окт Вести.Арсенал оружия в гараже у подозреваемого в убийстве 53-летней москвички состоял из гранат, магазинов от пистолета Макарова и автомата Калашникова, тротиловых шашек и других боеприпасов. Об этом сообщает KP.RU.

При обыске были изъяты гранаты Ф-1 (также их называют «лимонками») и РГД-5, запалы для гранат, осколочные боеприпасы для гранатомета, магазины от пистолета Макарова и автомата Калашникова или карабинов, созданных на его основе. Кроме прочего, подозреваемый хранил тротиловые шашки говорится в сообщении

Изъятые предметы отправили на экспертизу, которая установит, являются ли они боевым оружием и боеприпасами или учебными. Например, как сообщил собеседник издания, запалы от гранат однозначно учебные.

Ранее стало известно, что в гараже задержанного мужчины обнаружили схрон с оружием и тело дочери погибшей. Самого подозреваемого задержали в Воронежской области.