Оружие и взрывчатые вещества изъяли из тайника полицейские в Москве

В ходе обыска в Москве полиция обнаружила оружие и взрывчатые вещества Оружие и взрывчатые вещества изъяли из тайника полицейские в Москве

Москва17 сен Вести.В московском районе Некрасовка в ходе обыска на 1-й Вольской улице полицейские и саперы нашли предметы, похожие на огнестрельное оружие и взрывные устройства, 33 патрона, четыре гранаты, 16 запалов от мин и детали к оружию. Об этом сообщает московская полиция в MAX.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Некрасовка задержали 64-летнего ранее судимого мужчину, подозреваемого в незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ отмечается в сообщении

Было установлено, что вещество внутри корпуса гранаты является взрывчатым, а один из предметов является основной частью пистолета-пулемета Шпагина калибра 7,62 мм.

Были возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном хранении оружия и незаконном хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.