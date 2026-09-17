Москва17 сенВести.В московском районе Некрасовка в ходе обыска на 1-й Вольской улице полицейские и саперы нашли предметы, похожие на огнестрельное оружие и взрывные устройства, 33 патрона, четыре гранаты, 16 запалов от мин и детали к оружию. Об этом сообщает московская полиция в MAX.
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Некрасовка задержали 64-летнего ранее судимого мужчину, подозреваемого в незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществотмечается в сообщении
Было установлено, что вещество внутри корпуса гранаты является взрывчатым, а один из предметов является основной частью пистолета-пулемета Шпагина калибра 7,62 мм.
Были возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном хранении оружия и незаконном хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств.
Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.