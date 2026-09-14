Москва14 сен Вести.Федеральная служба безопасности во взаимодействии с МВД и Росгвардией провела масштабную операцию по пресечению незаконного оборота средств поражения. ЦОС ФСБ опубликовал кадры задержания некоторых фигурантов дел о незаконном производстве и сбыте оружия Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, противоправная деятельность выявлена в 43 субъектах страны.

Пресечена противоправная деятельность 111 жителей из 43 субъектов страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту говорится в официальном сообщении

В ходе оперативно-розыскных мероприятий ликвидировано 37 подпольных мастерских, где изготавливали и модернизировали оружие, переделывали охолощенные и сигнальные образцы в боевые, а также производили боеприпасы для дальнейшего сбыта, отметил оперативный сотрудник на опубликованном ЦОС ФСБ видео. Из незаконного оборота изъято 297 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Среди них — 11 гранатометов, четыре пистолета-пулемета, шесть пулеметов, одна штурмовая винтовка, 74 автомата, 77 пистолетов и револьверов, 124 единицы винтовок, карабинов и ружей, а также 223 гранаты, 82,5 килограмма взрывчатых веществ и 92 тысячи патронов различного калибра.

Все изъятое направлено в экспертно-криминалистические центры региональных подразделений МВД России. По результатам исследований принимаются решения о возбуждении уголовных дел по статьям 222, 222.1 и 223 УК РФ.