ФСБ сообщила о масштабной операции против незаконного оборота оружия ФСБ задержала 128 нелегальных оружейников в 53 регионах России

Москва24 июн Вести.Федеральная служба безопасности России совместно с МВД и Росгвардией пресекла деятельность лиц, причастных к незаконному обороту оружия, его переделке и сбыту. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, оперативно-разыскные мероприятия проводились в апреле и мае 2026 года в 53 регионах страны.

По данным ведомства, в результате спецоперации задержаны 128 человек, занимавшихся незаконным изготовлением, модернизацией и продажей оружия. По местам их проживания проведены следственные действия.

Из незаконного оборота изъята 301 единица огнестрельного оружия, включая четыре пулемета, 15 гранатометов, две штурмовых винтовки, 37 автоматов, 140 пистолетов и револьверов, а также 124 винтовки, карабина и ружья. Кроме того, силовики обнаружили и изъяли 788 гранат, более 111 килограммов взрывчатых веществ и свыше 189 тысяч патронов различного калибра.

Также прекращена деятельность 45 подпольных мастерских, где восстанавливали боевые свойства гражданского оружия, модернизировали его и изготавливали боеприпасы.

В ФСБ России отметили, что операции по выявлению и пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и средств поражения, продолжаются.