В СКФО с поличным задержали контрабандистов иностранного оружия

В Пятигорске арестовали контрабандистов оружия и боеприпасов В СКФО с поличным задержали контрабандистов иностранного оружия

Москва5 июн Вести.Правоохранители задержали с поличным двоих уроженцев Южной Осетии, причастных к контрабанде иностранного оружия и боеприпасов на территорию России, сообщили в ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

По данным полиции, фигуранта и неустановленные лица наладили канал поставки огнестрельного оружия и боеприпасов к нему через таможенную границу Евразийского экономического союза.

В результате чего незаконно переместили на территорию России 7 пистолетов, 1 карабин и 18 боеприпасов сказано в сообщении

При обысках у злоумышленников в арендованной квартире во Владикавказе были обнаружены два пистолета ПМ и Глок-43 австрийского производства и ряд предметов, внешне напоминающих боеприпасы. По результатам экспертизы установлено, что все изъятое вооружение находится в пригодном для стрельбы состоянии.

Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте и контрабанде огнестрельного оружия и боеприпасов.

Суд в Пятигорске заключил фигурантов под стражу.