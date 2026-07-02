Волк: в 8 регионах РФ из незаконного оборота изъяты наркотики на 1 млрд рублей

Полиция накрыла крупный синдикат, изъяв в 8 регионах РФ наркотики на 1 млрд руб. Волк: в 8 регионах РФ из незаконного оборота изъяты наркотики на 1 млрд рублей

Москва2 июл Вести.Полицейские пресекли деятельность крупного наркосиндиката, орудовавшего на территории сразу нескольких регионов России. Из незаконного оборота выведены запрещенные вещества, общая стоимость которых на черном рынке – более одного миллиарда рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Задержаны 27 фигурантов из Башкирии, Кубани, Ставропольского края, Иркутской, Новосибирской, Самарской, Рязанской и Магаданской областей. По данным следствия, все они причастны к организации полного цикла незаконного оборота "синтетики", от производства до реализации через теневой сегмент интернета.

Полицейскими изъято более 150 кг различных наркотических средств, что составляет порядка 400 тысяч разовых доз, а также свыше 300 кг прекурсоров. Стоимость выведенных из незаконного оборота веществ по ценам черного рынка превышает 1 млрд рублей рассказала Волк в мессенджере MAX

Возбуждено уголовное дело, фигуранты арестованы. Если их вина будет доказана в суде, им может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.