Москва14 сен Вести.ФСБ России во взаимодействии с МВД и Росгвардией пресекла деятельность 111 жителей 43 регионов страны, причастных к незаконному обороту оружия и боеприпасов. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия прошли по местам проживания подозреваемых в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, ДНР и ЛНР, а также в ряде других областей страны. В результате силовики прекратили работу 37 подпольных мастерских, где модернизировали оружие и изготавливали боеприпасы.

Пресечена противоправная деятельность 111 жителей из 43 субъектов страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту говорится в сообщении ЦОС

Из незаконного оборота изъяли 297 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, в том числе 74 автомата, 77 пистолетов и револьверов, 124 винтовки, карабина и ружья, а также 11 гранатометов, шесть пулеметов, четыре пистолета-пулемета и одну штурмовую винтовку. Кроме того, изъяты 223 гранаты, 82,5 кг взрывчатых веществ и около 92 тыс. патронов различного калибра.

Изъятые предметы направлены на криминалистическую экспертизу, по результатам которой будут приниматься решения о возбуждении уголовных дел по статьям УК РФ о незаконном обороте и изготовлении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.