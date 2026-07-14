В Донецке задержали мужчину, который нес в пакетах автомат, гранаты и патроны

В Донецке полицейские остановили мужчину с автоматом и гранатами в пакете В Донецке задержали мужчину, который нес в пакетах автомат, гранаты и патроны

Москва14 июл Вести.В Донецке силовики остановили мужчину, который нес с собой в пакетах автомат, гранаты, снаряды для гранатомета, сигнальные ракеты и более 600 патронов. Оружие и боеприпасы изъяли, подозреваемого задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба МВД по Донецкой Народной Республике.

Возможный фигурант - мужчина 1984 года рождения, отмечается, что ранее он уже был судим.

Нес несколько пакетов, при осмотре которых полицейские обнаружили и изъяли три сигнальные ракеты, две гранаты и два запала, четыре снаряда для гранатомета (ВОГ), предмет, внешне схожий с автоматом, семь магазинов к нему и 655 патронов калибра 5,45х39 мм… Сейчас изъятое передано на экспертное исследование говорится в сообщении ведомства

Полицейским мужчина заявил, что нашел арсенал на чердаке частного дома, где работал, упаковал и решил отнесли к себе домой. Теперь ему может грозить до 5 лет лишения свободы и штраф.